Dupont - Ntamack : Enfin une bonne nouvelle à Toulouse !

Axel Cornic

Opéré au genou lors de l’intersaison, Romain Ntamack était titulaire pour le match de la première journée de Top 14, face à l’ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios (24-34). L’ouvreur a même disputé l’intégralité de la rencontre, ce qui est plus que rassurant quand on sait les inquiétudes qu’il a pu y avoir atour de sa forme.

Depuis trois ans, le Stade Toulousain domine le Top 14, avec un troisième Bouclier de Brennus remporté en juin dernier. Mais c’était peut-être le plus dur, puisque Ugo Mola était privé d’un grand nombre de cadres pour la fin de saison. C’est évidemment le cas d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France.

Ntamack déjà de retour ? Mais le capitaine du Stade Toulousain n’était pas le seul absent. Il y a également eu la blessure du talonneur Peato Mauvaka, qui ne devrait revenir à la compétition qu’en décembre ou janvier prochain. On n’oublie pas non plus Ange Capuozzo, qui a été victime d’une fracture du péroné lors de la toute dernière journée du Top 14 et a donc dû tirer un trait sur les phases finales. Romain Ntamack était pour sa part bien présent, mais aux prises avec des sérieux pépins au genou qui l’ont lourdement gêné et l’ont forcé à sortir lors de la finale face à l’UBB.