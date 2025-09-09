Dupont - Ntamack : L’UBB met la pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Finaliste malheureux des deux dernières finales de Top 14 qui ont été perdues face au Stade Toulousain d'Antoine Dupont et Romain Ntamack, le président de l'UBB Laurent Martin souhaite absolument remporter un titre national avant de tirer sa révérence. Les stars toulousaines sont donc prévenues...

C'est un fait, le Stade Toulousain domine sans contestation possible le rugby français depuis plusieurs années avec cinq victoires en Top 14 sur les six dernières éditions. Une domination symbolisée notamment par Antoine Dupont et Romain Ntamack, un tandem qui brille autant avec les Rouge et Noir qu'au sein du XV de France. Interrogé par Placéco en mai dernier, le président de l'UBB Laurent Marti a évoqué le sujet et mis la pression en affichant ses solides ambitions.

Les ambitions de Marti pour l'UBB « L’héritage que j’aimerais laisser après mon départ ? Il y en a un qui est gagné et l'autre qui n'est toujours pas gagné. Celui qui est gagné, je pense qu'on on peut en être fier tous ensemble, c'est le succès populaire du club. Ces émotions partagées, je pense qu'elles resteront très longtemps. Cette saison, ce sont 32.215 personnes au stade, on était à 28.000 de moyenne sur les dernières années. On dit que nous sommes le public le plus nombreux d'Europe », confie dans un premier temps le président de l'UBB sur cette victoire populaire, avant d'adresser un message assez clair au Stade Toulousain.