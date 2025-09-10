Antoine Dupont, la bagarre à Toulouse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il évolue dans l'ombre d'Antoine Dupont depuis 2022 au Stade Toulousain, Paul Graou profite de la longue blessure de la star du XV de France pour rafler un maximum de temps de jeu depuis mars dernier. Et le demi de mêlée évoque l'esprit de compétition de Dupont au quotidien, avec qui il se livre une véritable bagarre amicale au quotidien à Toulouse.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France en plein Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont (28 ans) ne reprendra pas la compétition avec le mois de novembre. En attendant, c'est donc son habituelle doublure au Stade Toulousain, Paul Graou (28 ans), qui a repris le flambeau au poste de demi de mêlée. Et malgré son amitié de longue date avec Dupont, les deux hommes semblent se livrer une véritable bataille quotidienne à l'entraînement.

« Dupont est ultra-compétiteur » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Paul Graou se livre sur cette grosse concurrence avec Antoine Dupont : « Au Stade Toulousain, il y a de l'émulation et tout le monde en profite pour progresser. À l'entraînement, ça bataille. « Toto » est ultra-compétiteur. J'ai appris à le devenir. Mais on reste amis avant d'être coéquipiers. Lui prendre sa place ? Ce serait déplacé de le dire comme ça. Quand je suis arrivé à Toulouse, mon objectif était de répondre présent à chaque fois qu'on ferait appel à moi. Petit à petit, les ambitions grandissent. Donc oui, j'ai envie de le concurrencer, même si ça paraît impossible (il se marre). C'est une façon de se concurrencer soi-même. Pour la saison qui arrive, j'en veux encore plus », explique-t-il.