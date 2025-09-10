Antoine Dupont - XV de France : La grande annonce sur son avenir !

Axel Cornic

Les supporters du Stade Toulousain auront le privilège de voir Antoine Dupont faire son retour à la compétition, dès le mois de novembre. Mais ceux du XV de France devront prendre leur mal en patience, puisque le capitaine tricolore ne devrait retrouver sa sélection que pour le Tournoi des 6 Nations 2026.

L’attente est presque terminée. Après avoir subi une lourde opération pour sa blessure au genou, Antoine Dupont travaille pour revenir à son meilleur niveau. Et ça pourrait bien se faire dès le mois de novembre, avec une reprise progressive de la compétition avec son club du Stade Toulousain.

« Le meilleur est à venir pour Antoine Dupont » Pas de tournée de novembre donc pour Dupont, qui ratera notamment le choc très attendu entre le XV de France et l’Afrique du Sud du 8 novembre prochain. Mais certains semblent déjà s'enflammer pour son grand retour ! « Le meilleur est à venir pour Antoine Dupont, parce qu’il y a un titre à peut-être aller chercher en 2027. 2023, c’était à nous parce qu’on avait la meilleure équipe, mais on a perdu. Mais lui, il va toujours rester aussi fort, voire mieux » a expliqué Vincent Moscato, sur RMC.