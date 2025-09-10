Antoine Dupont - UBB : Un rêve se réalise enfin !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Profitant de la grosse blessure contractée par Antoine Dupont en mars dernier, Paul Graou s'est imposé en nouveau titulaire du Stade Toulousain au poste de demi de mêlée en attendant le retour de la star du XV de France. Il a donc débuté la dernière finale de Top 14 victorieuse contre l'UBB, réalisant ainsi son rêve. Graou s'est confié à ce sujet.

Le 28 juin dernier, le Stade Toulousain est finalement venu à bout de l'UBB en finale de Top 14 au terme d'un scénario de folie (39-33 après prolongations). Antoine Dupont, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit quelques mois auparavant, était bien sûr le grand absent de cette finale au Stade de France, remplacé au poste de demi de mêlée par son habituelle doublure à Toulouse, Paul Graou. Et ce pépin physique de Dupont a donc permis à Graou de vivre son rêve contre l'UBB ce soir-là.

« Un rêve qui se réalise » « Après un premier titre où j'étais en tribunes (2023), j'ai eu la chance de vivre le suivant sur le banc (2024, il était entré 10 minutes). En étant titulaire, c'était l'aboutissement d'une saison et un rêve qui se réalise. J'ai joué l'intégralité de la partie, c'est dingue ! Avec l'adrénaline, j'aurais pu jouer le double ! », confie Paul Graou dans un entretien accordé à L'EQUIPE mercredi, qui est donc ravi d'avoir pu disputer cette finale en tant que titulaire contre l'UBB en l'absence d'Antoine Dupont.