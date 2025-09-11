XV de France - UBB : C’est terminé pour le nouveau phénomène !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En proie à de gros soucis de vomissements en plein match depuis plusieurs mois avec l'UBB et le XV de France, Louis Bielle-Biarrey semble avoir enfin réglé ce problème de santé. Le jeune ailier des Bleus, considéré comme le nouveau phénomène du rugby français, s'est confié sans détour à ce sujet.

Et si les pépins de santé étaient enfin terminés pour Louis Bielle-Biarrey (22 ans) ? Le jeune ailier de l'UBB et du XV de France (19 sélections) a été sujet à des vomissements très réguliers en plein match la saison dernière, et certains craignaient d'ailleurs un problème assez sérieux chez le jeune phénomène bordelais. Après le match de Tournoi des 6 Nations contre l'Angleterre par exemple, Thomas Ramos avait évoqué en zone mixte les vomissements de Bielle-Biarrey : « Apparemment, ça lui arrive une fois par match, soit à la fin, soit à la mi-temps. Là, apparemment, c’était à la mi-temps », confiait le joueur du XV de France sur son coéquipier.

« Le stress, la pression... » Un peu plus tard, au micro de Stade 2, le jeune ailier de l'UBB avait confirmé ce problème récurrent : « Cela m’arrive souvent de vomir avant les matchs ou même pendant les matchs. Peut-être que c’est le stress, la pression ou même le rythme très élevé des matchs internationaux », indiquait Louis Bielle-Biarrey. Mais ce souci de santé semble enfin terminé pour le crack de l'UBB, qui donne aujourd'hui des nouvelles rassurantes dans les colonnes de Sud-Ouest.