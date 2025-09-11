Danger pour une star de l'UBB : La signature qui va tout changer ?

Axel Cornic

Après avoir raté deux fois le Bouclier de Brennus, l’Union Bordeaux-Bègles à l’attention d’enfin faire tomber le Stade Toulousain d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack. Les Bordelo-bèglais se sont donc armés à l’intersaison et pas seulement pour cette saison, puisque la vision semble être sur le long terme.

Ça commence à faire beaucoup. Ce sont une nouvelle fois les Toulousains qui ont soulevé le Bouclier de Brennus sur la pelouse du Stade de France en fin de saison dernière, consolidant leur hégémonie sur le Top 14. Les hommes d’Ugo Mola semblent invincibles, même avec l’absence de certaines stars comme Antoine Dupont.

Nouvel ouvreur à l’UBB Tout le monde se demande qui va bien pourvoir arrêter le Stade Toulousain dans sa quête d’un quatrième titre consécutif. Si La Rochelle semble pouvoir se relancer après sa saison catastrophique, c’est bel et bien l’UBB qui fait figure de principal rival. Il faut dire que Yannick Bru peut compter sur une ligne arrière qui n’a rien à envier à celle des triples champions de France. On y retrouve plusieurs internationaux tricolores avec notamment Damian Penaud ou Louis Bielle-Biarrey, sans oublier Maxime Lucu et Matthieu Jalibert.