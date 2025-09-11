Transfert loin du Stade Toulousain : Romain Ntamack confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement engagé jusqu'en 2028 avec le Stade Toulousain, son club de toujours, Romain Ntamack n'exclut pas l'idée d'un départ à l'étranger dans les années à venir. Le demi d'ouverture du XV de France confie d'ailleurs en parler assez régulièrement avec ses proches, même s'il refuse de se projet sur un transfert dans l'immédiat.

Du haut de ses 26 ans, et alors qu'il n'a connu que le Stade Toulousain depuis le début de sa carrière, Romain Ntamack peut-il envisager un départ à terme ? Le demi d'ouverture du XV de France a encore trois ans de contrat avec les Rouge et Noir, et même si le sujet ne semble d'actualité pour les mois à venir, Ntamack confirme y songer sérieusement dans un entretien accordé à RMC Sport ce jeudi.

« J’y pense souvent, je l’évoque avec mes proches » Romain Ntamack confirme avoir en tête l'idée d'un transfert pour destination assez lointaine, comme les USA, le Japon ou l'Océanie : « Oui on peut y penser. J’y pense souvent, je l’évoque avec mes proches de temps ne temps, mais aujourd’hui c’est compliqué de quitter le Stade Toulousain. On est dans le plus grand club du Monde. Je suis né à deux pas d’ici, donc c’est compliqué de quitter l’environnement. Une expérience à l’étranger ce serait intéressant, mais je pense que ce n’est pas forcément d’actualité aujourd’hui », assure le numéro 10 du Stade Toulousain.