Antoine Dupont : La déclaration d’amour qui ne vient pas d’Iris Mittenaere

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme le meilleur joueur du Monde, Antoine Dupont brille avec le XV de France et le Stade Toulousain avec qui il reste sur trois titres en Top 14. Le compagnon d'Iris Mittenaere fait d'ailleurs partie d'une génération dorée au sein du club de la Ville Rose, comme l'indique son compère Romain Ntamack qui s'enflamme pour son équipe.

Du haut de ses 28 ans, Antoine Dupont s'est bâti un palmarès relativement solide avec le Stade Toulousain (cinq fois vainqueur du Top 14, deux fois vainqueur de la Champions Cup ) et le XV de France (deux fois vainqueur du Tournoi des 6 Nations). Le demi de mêlée fait partie de cette génération dorée à Toulouse, capable de rivaliser avec celles qui avaient déjà marqué l'histoire du club avant elle. Et Romain Ntamack s'est lâchée à ce sujet dans un entretien accordé à RMC Sport, déclarant sa flamme aux joueurs qui sont en train de marquer l'histoire toulousaine comme Antoine Dupont.

Ntamack et sa grande génération à Toulouse « On donne le meilleur de nous-mêmes. On donne le maximum pour rendre fier ce club, pour rendre fiers les générations qui sont passées avant nous, pour rendre fiers nos proches, tout le monde, pour qu'on soit fiers de nous-mêmes aussi et qu'on n'ait aucun regret à la fin de nos carrières. Pour ne pas qu'on se dise qu'on avait une génération incroyable et qu'on ait passé à côté telle année parce qu'on n'a pas fait les petits efforts qu'il fallait. Je pense qu'il y a ça aussi qui fait que ça nous motive profondément, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir de regrets à la fin de nos carrières, je pense », confie le demi d'ouverture du Stade Toulousain et du XV de France.