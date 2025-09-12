Le remplaçant d’Antoine Dupont annonce sa retraite ?

Axel Cornic

Avec la blessure d’Antoine Dupont, toute la lumière était sur Maxime Lucu lors de la fin de saison dernière. Et le demi de mêlée de 32 ans n’a pas déçu, puisqu’il a remplacé à la perfection le capitaine du XV de France lors du 6 Nations 2025, avant de briller avec l’Union Bordeaux-Bègles avec notamment la victoire en Champions Cup.

Alors qu’il n’aura que 29 ans en novembre prochain, certains commencent déjà à parler de la fin de saison d’Antoine Dupont. Et que dire de Maxime Lucu alors ? De quatre ans plus vieux que son capitaine au XV de France, il va avoir 33 ans en janvier prochain et la prochaine Coupe du monde en Australie en 2027, pourrait bien être la dernière. De quoi le pousser à envisager déjà l’après-carrière ?

« C’est vrai que j’aime bien ça » En tout cas, il semble avoir fait un premier pas vers une reconversion potentielle. Actuellement blessé à la main et absent pour au moins deux mois, on l’a en effet vu aux côtés du staff de l’UBB lors de la rencontre de la première journée de Top 14, face à La Rochelle (23-18). « En tant que joueurs on aide beaucoup Noel (McNamara, coach de l’attaque) et on participe beaucoup à la stratégie de l’équipe. Quand on a deux mois, on cherche à les occuper le mieux possible et c’est vrai que j’aime bien participer à ça et notamment à la stratégie » a confié Maxime Lucu, sur ICI Gironde.