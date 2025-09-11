Stade Toulousain : «Ça m’a pris la tête», Ntamack tourne la page !

Axel Cornic

La saison dernière, Romain Ntamack a soulevé son 5e Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain. Pourtant, l’ouvreur international n’a jamais semblé afficher son meilleur niveau et a logiquement été critiqué. Mais tout cela est déjà derrière lui, grâce notamment à une opération au genou qui devrait tout changer.

Avec deux titres majeurs en Top 14 et au 6 Nations avec le XV de France, on peut se dire que la saison de Romain Ntamack a été très bonne. Pourtant, rarement comme l’année dernière l’ouvreur n’a été autant critiqué. Handicapé par des pépins physiques il n’a jamais affiché son meilleur niveau, en sélection comme avec le Stade Toulousain.

« Moi le premier, je savais que j'étais loin de mon meilleur niveau » Dans un long entretien publié ce jeudi par RMC Sport, le numéro 10 raconte ses problèmes et répond notamment à ses détracteurs. « Des critiques, il y en aura toujours, à juste titre l'année dernière. Parce qu'encore une fois, moi le premier, je savais que j'étais loin de mon meilleur niveau, pour tout un tas de raisons » a déclaré Romain Ntamack, qui avait terminé sa saison sur une sortie sur blessure en finale du Top 14. « Mais j'espère vraiment que tout ça est derrière moi ».