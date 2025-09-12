Antoine Dupont : Il annonce déjà la fin !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il fait aujourd'hui partie des éléments moteurs du Stade Toulousain avec Antoine Dupont, Romain Ntamack se livre sans détour sur la domination totale de son équipe dans le rugby français. Le demi d'ouverture du XV de France l'annonce : tout cela aura un jour une fin, et Dupont ainsi que Ntamack devront alors se retirer.

Vainqueur de 5 des 6 dernières éditions du Top 14, le Stade Toulousain domine sans aucune contestation possible le championnat français grâce à des grosses individualités telles que Antoine Dupont, qui est considéré comme le meilleur joueur du Monde, ou encore Romain Ntamack. Ce dernier se livre sans détour pour RMC Sport sur la domination toulousaine dans le rugby français, et il se prépare déjà à la fin...

« La haine de perdre » « Je pense que c'est notre façon de faire, notre façon de vivre : l’environnement du club qui est toujours en train de se renouveler, de chercher de nouvelles choses. Le groupe, les joueurs aussi qui sont affamés de titres, avec toujours l’envie de gagner, vraiment la haine de perdre. De voir les autres gagner à notre place, c'est des choses vraiment qui nous frustrent, qui nous rendent tristes. Et c'est maladif, je pense, chez nous de voir les autres gagner à notre place ! Je pense que vraiment, c'est viscéral tout ça. Que de le vivre comme ça, ça nous fait redoubler d'efforts, de toujours envie de gagner, de gagner, de gagner », confie Ntamack, qui sait malgré tout que le Stade Toulousain ne continuera pas éternellement à gagner de la sorte.