Antoine Dupont à l’étranger : Le deal que personne n’a vu venir ?

Surprise à Cupertino : lors de la présentation des iPhone 17, le 9 septembre dernier, un invité inattendu s’est distingué dans les allées de l’Apple Park. Antoine Dupont, capitaine du XV de France, actuellement en convalescence après sa blessure au Tournoi des VI Nations, a pris part à l’événement californien. Pour quelle raison ? Les spéculations sont nombreuses.

Mardi 9 septembre, au moment où Apple s’apprêtait à dévoiler ses iPhone 17, Antoine Dupont a attiré l’attention bien loin des terrains de rugby. Le demi de mêlée, éloigné de la compétition depuis sa blessure contractée lors du dernier Tournoi des VI Nations, a partagé plusieurs clichés depuis Cupertino. Sur son compte Instagram, il a publié une story localisée au fameux « ring » de l’Apple Park ainsi qu’une photo d’un dîner organisé devant l’anneau futuriste, aux côtés d’autres invités triés sur le volet, parmi lesquels le vice-président d’Apple en charge du fitness. Mais cette apparition, en marge du lancement mondial d’Apple, a soulevé une série d’interrogations : pourquoi Dupont a-t-il été convié à l’un des événements les plus suivis de l’industrie technologique ?

Dupont présent aux Etats-Unis La présence d’Antoine Dupont lors de la keynote a d’abord été interprétée comme un geste symbolique. Apple a depuis longtemps l’habitude de convier des personnalités internationales de renom afin de renforcer l’aura culturelle de ses présentations. Le rugbyman français, auréolé d’un titre olympique et d’un palmarès impressionnant avec le Stade Toulousain, incarne l’image du champion charismatique et inspirant que la marque affectionne. L’an passé, c’est le créateur Simon Porte Jacquemus qui avait été aperçu à l’Apple Park, quelques semaines avant un défilé filmé intégralement à l’iPhone. Dupont s’inscrit ainsi dans cette logique d’ambassadeurs prestigieux, choisis pour leur notoriété et leur capacité à fédérer bien au-delà de leur discipline.