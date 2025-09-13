Christophe Urios, le coup de pression surprise !

Pierrick Levallet

Auteur d’un plutôt bon match contre le Stade toulousain, l’ASM Clermont Auvergne s’est malgré tout inclinée dimanche dernier (24-34). Christophe Urios s’est alors permis de mettre la pression à son vestiaire avant le déplacement à La Rochelle ce samedi, le manager de 59 ans estimant que son équipe est capable de mieux désormais.

L’ASM Clermont Auvergne n’a pas vraiment démarré la nouvelle saison de Top 14 de la meilleure des façons. Si les hommes de Christophe Urios ont réalisé un plutôt bon match dimanche dernier, cela n’a toutefois pas été suffisant pour venir à bout du Stade toulousain (défaite 24-34). Le manager de 59 ans refuse toutefois de se contenter de ce résultat et n’a donc pas manqué de mettre la pression à son vestiaire avant le déplacement sur la pelouse de La Rochelle ce samedi.

«On ne peut pas se satisfaire de ça» « Tout le monde dit que l'on a fait un bon match face à Toulouse. Ok, on a fait un bon match. Mais on est quand même passé à la trappe. On ne peut pas se satisfaire de ça avec l'ambition que nous avons. [...] Si l'on a évolué, on va le voir à La Rochelle » a d’abord lancé Christophe Urios dans des propos rapportés par La Montagne.