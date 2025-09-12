C’est terminé, Christophe Urios annonce la fin !

Pierrick Levallet

Déçu par la fin de saison dernière, Christophe Urios a préparé son ASM Clermont Auvergne de manière à ne pas répéter les erreurs du passé. Si les Jaune-et-Bleu se sont inclinés contre le Stade toulousain pour la première journée de Top 14, le manager de 59 ans a attesté que sa période de doute chez les Clermontois était désormais révolue.

La saison dernière a été de véritables montagnes russes pour l’ASM Clermont Auvergne. La joie de la qualification in-extremis pour les phases finales de Top 14 a rapidement été balayée par la déception de l’élimination dès les barrages. Christophe Urios n’avait d’ailleurs pas caché son amertume, pointant du doigt le manque de régularité de son équipe.

L'ASM Clermont Auvergne démarre mal sa saison Le manager de 59 ans a ainsi fait travailler son groupe sur ce point pendant la pré-saison. Et il a été plutôt satisfait des progrès réalisés par ses joueurs. L’ASM Clermont Auvergne n’a néanmoins pas lancé idéalement sa saison, avec une défaite contre le Stade toulousain (24-34) lors de la première journée de Top 14. Christophe Urios a toutefois fait savoir que sa période de doute chez les Jaune-et-Bleu était désormais révolue.