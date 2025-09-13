Antoine Dupont quitte Toulouse, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en pleine convalescence, Antoine Dupont s'est affiché aux Etats-Unis ces dernières heures. Le capitaine du Stade Toulousain est effectivement à Santa Monica pour profiter des installations du Red Bull Athlete Performance Center afin d'accélérer son processus de récupération et se rapprocher de son grand retour.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du choc en Irlande le 8 mars dernier durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont poursuit sa rééducation en vue d'un retour au mois de novembre. Et il a été aperçu aux Etats-Unis, ce qui devrait faire parler.

Dupont s'affiche en Californie En effet, sur ses réseaux sociaux, Antoine Dupont s'est affiché en Californie alors qu'il est vivement critiqué pour la façon dont il affiche sa vie privée, notamment aux côtés de sa compagne Iris Mittenaere, ancienne Miss France. Certains supporters du Stade Toulousain ont peur qu'Antoine Dupont ne se focalise pas suffisamment sur sa récupération. Mais cette fois-ci, il était à Santa Monica pour profiter des installations du Red Bull Athlete Performance Center, et ainsi peaufiner sa montée en puissance en vue de son grand retour à la compétition espéré en novembre.