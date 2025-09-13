Antoine Dupont quitte Toulouse, c'est confirmé !

Toujours en pleine convalescence, Antoine Dupont s'est affiché aux Etats-Unis ces dernières heures. Le capitaine du Stade Toulousain est effectivement à Santa Monica pour profiter des installations du Red Bull Athlete Performance Center afin d'accélérer son processus de récupération et se rapprocher de son grand retour.
Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du choc en Irlande le 8 mars dernier durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont poursuit sa rééducation en vue d'un retour au mois de novembre. Et il a été aperçu aux Etats-Unis, ce qui devrait faire parler.
Dupont s'affiche en Californie
En effet, sur ses réseaux sociaux, Antoine Dupont s'est affiché en Californie alors qu'il est vivement critiqué pour la façon dont il affiche sa vie privée, notamment aux côtés de sa compagne Iris Mittenaere, ancienne Miss France. Certains supporters du Stade Toulousain ont peur qu'Antoine Dupont ne se focalise pas suffisamment sur sa récupération. Mais cette fois-ci, il était à Santa Monica pour profiter des installations du Red Bull Athlete Performance Center, et ainsi peaufiner sa montée en puissance en vue de son grand retour à la compétition espéré en novembre.
«Il a envie de rejouer très vite»
Il y a quelques jours, Ugo Mola défendait d'ailleurs Antoine Dupont et la façon dont il travaillait pour son grand retour. « On vit dans un monde où les réseaux sociaux sont très présents. Ils donnent l’impression qu’Antoine est plus souvent ailleurs qu’à Toulouse. Je peux pourtant vous assurer qu’il passe beaucoup de temps avec nous. Il était par exemple au stage de reprise à Saint-Brieuc. La saison passée, Antoine a joué quatre matchs avec nous avant de se blesser [le 8 mars face à l’Irlande lors du Tournoi des Six Nations]. C’est peu. Il a envie de rejouer très vite. Mais c’est quand même une deuxième rupture des croisés du même genou. La première fois [en 2018, déjà contre l’Irlande], il était revenu environ huit mois après et était parti quasiment directement en tournée avec l’équipe de France. Je ne dis pas qu’on fera la même chose. On va être très vigilants sur son retour. On n’est plus à une semaine près », expliquait l'entraîneur du Stade Toulousain dans les colonnes du JDD.