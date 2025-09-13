Stade Toulousain : Ntamack a la haine, «c’est viscéral» 

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Triple champion de France en titre avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack aborde une nouvelle saison placée sous le signe de l’exigence. Interrogé sur RMC ce jeudi, l’ouvreur international a rappelé que la conquête de nouveaux titres passait d’abord par un départ réussi en Top 14. Surtout, il a insisté sur une mentalité viscérale : la haine de perdre.

Le Stade Toulousain aborde cette saison 2025-2026 avec une pression immense : celle de défendre trois titres consécutifs en Top 14. Dans un championnat réputé pour son exigence et son imprévisibilité, la quête d’un quadruplé relèverait d’un exploit inédit, même pour un club habitué à dominer le rugby français. Conscient de ce défi, Romain Ntamack a insisté sur l’importance du départ de saison pour aussi lancer idéalement son parcours européen.

Ntamack annonce la couleur « On ne sera épargné par personne. Il y a une Coupe d’Europe aussi entre-temps. Il y a pas mal de choses avant de penser à un Bouclier ou à une Coupe d’Europe. Ça se construit, dès le début de saison. Il faut bien partir pour ne pas être à la rue et pour ne pas courir après les points, ce qui a été plutôt bien géré sur les deux-trois dernières années, où on a réussi à gérer les fins de saison parce qu’on avait bien démarré à chaque fois. C’est très important. On est vraiment concentré sur le premier gros bloc de Top 14 avant de penser à la suite. » a confié le joueur du Stade Toulousain.