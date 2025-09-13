Stade Toulousain : Ntamack a la haine, «c’est viscéral» 

Triple champion de France en titre avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack aborde une nouvelle saison placée sous le signe de l’exigence. Interrogé sur RMC ce jeudi, l’ouvreur international a rappelé que la conquête de nouveaux titres passait d’abord par un départ réussi en Top 14. Surtout, il a insisté sur une mentalité viscérale : la haine de perdre.
Le Stade Toulousain aborde cette saison 2025-2026 avec une pression immense : celle de défendre trois titres consécutifs en Top 14. Dans un championnat réputé pour son exigence et son imprévisibilité, la quête d’un quadruplé relèverait d’un exploit inédit, même pour un club habitué à dominer le rugby français. Conscient de ce défi, Romain Ntamack a insisté sur l’importance du départ de saison pour aussi lancer idéalement son parcours européen.
Ntamack annonce la couleur
« On ne sera épargné par personne. Il y a une Coupe d’Europe aussi entre-temps. Il y a pas mal de choses avant de penser à un Bouclier ou à une Coupe d’Europe. Ça se construit, dès le début de saison. Il faut bien partir pour ne pas être à la rue et pour ne pas courir après les points, ce qui a été plutôt bien géré sur les deux-trois dernières années, où on a réussi à gérer les fins de saison parce qu’on avait bien démarré à chaque fois. C’est très important. On est vraiment concentré sur le premier gros bloc de Top 14 avant de penser à la suite. » a confié le joueur du Stade Toulousain.
La haine de perdre !
Pou Ntamack, la principale force de ce groupe toulousain réside dans le fait de ne pas vouloir perdre. « Oui, je pense que c’est notre façon de faire, notre façon de vivre. L’environnement du club qui est toujours en train de se renouveler, de chercher de nouvelles choses. Le groupe, les joueurs aussi qui sont affamés de titres, avec toujours l’envie de gagner, vraiment la haine de perdre. De voir les autres gagner à notre place, c’est des choses vraiment qui nous frustrent, qui nous rendent tristes. Et c’est maladif, je pense, chez nous de voir les autres gagner à notre place ! Je pense que vraiment, c’est viscéral tout ça » a-t-il déclaré.