AccueilRugby

Ntamack raconte son calvaire, «j'essayais de ne rien montrer»

Ntamack raconte son calvaire, «j'essayais de ne rien montrer»
Axel Cornic

Très critiqué la saison dernière, Romain Ntamack semble avoir profité de l’été pour se refaire une santé et ainsi tenter de retrouver son meilleur niveau. Et ça a plutôt bien commencé, puisque l’ouvreur a disputé l’intégralité du match face à Clermont (25-34), lors de la première journée du Top 14.

Considéré comme l’un des meilleurs ouvreurs du monde, Romain Ntamack doit se relancer. La saison dernière a en effet été assez compliquée, mais si on prend du recul on se rend compte que le problème est plus profond. Car l’international français de 26 ans a commencé à montrer des signes de faiblesse dès la Coupe du monde 2023, qu’il avait raté à cause d’une grave blessure au genou.

« Je n'avais jamais la sensation d'être à mon meilleur niveau »

C’est justement son corps qui semble le freiner, puisque cet été il a une nouvelle fois dû passer par la case de l’opération. Et dans un long entretien accordé à RMC et publié ce jeudi, il a voué avoir connu une période délicate. « C'est dur mentalement parce que je n'avais jamais la sensation de pouvoir enchaîner. Je n'avais jamais la sensation d'être à mon meilleur niveau. Donc c'était très frustrant pour moi. J'essayais de ne rien montrer » a confié Romain Ntamack.

« J'espère que ça a été la première et dernière année comme ça »

« J'essayais de toujours serrer les dents pour être au contact du groupe, pour être présent sur les matchs qui comptent. Mais je savais très bien que j'étais loin d'être à 100%. C'était embêtant » a poursuivi l’ouvreur du Stade Toulousain, qui a bien l’intention de vite tourner la page de cette saison cauchemar. « Donc oui, c'est vrai que j'ai enchaîné beaucoup de pépins. C'est vraiment la seule saison où j'ai enchaîné les pépins physiques comme ça. Voilà, j'espère que ça a été la première et dernière année comme ça. J'espère que ça ira mieux cette année ».

Articles liés