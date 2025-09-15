Antoine Dupont a choisi son prochain club, un proche déballe tout

Antoine Dupont et Anthony Jelonch partagent bien plus qu’un maillot : une véritable amitié forgée dès leur adolescence à Auch. Inséparables depuis, ils ont suivi un parcours commun, de Castres à Toulouse, jusqu’à devenir des cadres du XV de France. Une relation de confiance et de complicité qui nourrit leurs performances sur le terrain.
L’histoire entre Antoine Dupont et Anthony Jelonch dépasse largement le cadre sportif. Les deux joueurs se sont rencontrés à Auch, alors qu’ils étaient encore adolescents, et depuis ce jour, ils ne se sont jamais quittés. Leurs trajectoires, à la fois parallèles et intimement liées, témoignent de la force d’un lien d’amitié rare dans le sport professionnel. Lorsque le Rugby Club Auch a été placé en liquidation, Jelonch a choisi de s’en remettre totalement à son ami pour déterminer leur avenir.
La promesse de Jelonch
« Quand on est parti d’Auch, je lui ai dit ‘choisis toi’ c’est toi qui vas jouer en premier. Ou tu iras, je te suivrai. Comme on avait la chance d’avoir plusieurs clubs qui nous voulaient, il a choisi Castres et ça a été un bon choix puisqu’on a tous les deux réussi à matcher dans cette équipe. Donc se retrouver à Toulouse maintenant, c’est que du bonheur » a confié Jelonch lors d'un entretien accordé à ICI Occitanie.
« L’amitié, ça compte énormément »
Le Stade Toulousain, club phare du rugby hexagonal, est aujourd’hui le théâtre de leur complicité retrouvée. Pour Jelonch, ce choix partagé est une source de fierté, et la présence de Dupont à ses côtés semble renforcer sa motivation et sa détermination à chaque match. « L’amitié, ça compte énormément pour moi. Quand j’étais à Castres, il jouait en pro et moi j’étais en espoirs. Il me tardait qu’une chose, c’était de le rejoindre donc j’ai fait tous les efforts possibles pour le rejoindre sur le terrain. Et c’est comme ça qu’on vit de grands moments. Se retrouver sous le même maillot, au Stade Toulousain, le club phare de la région, c’est que du bonheur et on apprécie chaque moment passé ensemble. Ce lien d’amitié, c’est ce qui nous fait gagner les matchs et les titres » a déclaré Jelonch.