Antoine Dupont a choisi son prochain club, un proche déballe tout

Antoine Dupont et Anthony Jelonch partagent bien plus qu’un maillot : une véritable amitié forgée dès leur adolescence à Auch. Inséparables depuis, ils ont suivi un parcours commun, de Castres à Toulouse, jusqu’à devenir des cadres du XV de France. Une relation de confiance et de complicité qui nourrit leurs performances sur le terrain.

L’histoire entre Antoine Dupont et Anthony Jelonch dépasse largement le cadre sportif. Les deux joueurs se sont rencontrés à Auch, alors qu’ils étaient encore adolescents, et depuis ce jour, ils ne se sont jamais quittés. Leurs trajectoires, à la fois parallèles et intimement liées, témoignent de la force d’un lien d’amitié rare dans le sport professionnel. Lorsque le Rugby Club Auch a été placé en liquidation, Jelonch a choisi de s’en remettre totalement à son ami pour déterminer leur avenir.

La promesse de Jelonch « Quand on est parti d’Auch, je lui ai dit ‘choisis toi’ c’est toi qui vas jouer en premier. Ou tu iras, je te suivrai. Comme on avait la chance d’avoir plusieurs clubs qui nous voulaient, il a choisi Castres et ça a été un bon choix puisqu’on a tous les deux réussi à matcher dans cette équipe. Donc se retrouver à Toulouse maintenant, c’est que du bonheur » a confié Jelonch lors d'un entretien accordé à ICI Occitanie.