Antoine Dupont, la nouvelle «aventure» inattendue !

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou pendant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont s’est tout juste lancé dans un nouveau projet hors du rugby. Le demi de mêlée de 28 ans a investi dans le club de basket de Toulouse, comme Léon Marchand. Le capitaine du XV de France s’est ainsi embarqué dans une nouvelle aventure inattendue.

Antoine Dupont va devoir attendre encore un peu avant de pouvoir faire son retour sur un terrain de rugby. Gravement touché au genou en mars dernier pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas être rétabli avant fin novembre. Le capitaine du XV de France doit donc prendre son mal en patience encore quelques temps. En attendant, le joueur vedette du Stade toulousain s’est embarqué dans un nouveau projet assez inattendu hors du rugby.

Antoine Dupont s’engage dans le projet du Toulouse Basket Club En effet, Antoine Dupont a investi dans le Toulouse Basket Club. Le joueur de 28 ans n’est d’ailleurs pas le seul grand nom à s’être lancé dans cette aventure, puisque Léon Marchand et le duo de rappeurs BigFlo et Oli s’y sont également engagés. « On participe à tout ce qui concerne la DA (direction artistique) et l'évènementiel. Les big Antoine Dupont et Léon Marchand sont aussi dans cette aventure » ont d’ailleurs expliqué les deux frères dans des propos rapportés par Basket USA.