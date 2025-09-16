Antoine Dupont - Le coup de gueule : «C’est ridicule»

Axel Cornic

Véritable phénomène, Antoine Dupont a fait entrer le rugby français dans une autre époque avec sa surexposition médiatique. Le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain est partout, multipliant les projet très loin des frontières de sa discipline. Évidemment certains le critiquent, mais d’autres assurent que ce genre de personnalités est bénéfique pour l’évolution d’un sport souvent renfermé sur lui-même.

Il ne laisse personne insensible. Véritable ovni sur un terrain de rugby, Antoine Dupont est l’un des attractions des dernières années. Et même sa grave blessure au genou ne semble pas avoir fait retomber le soufflé. Bien au contraire, puisque cela lui a permis de s’adonner à d’autres projets, ce qui fait parfois grincer des dents…

« Quand il reviendra de sa blessure, ce sera toujours un extraterrestre sur le terrain » Dans le rugby, on n’aime pas trop voir une tête dépasser de la foule. Ainsi, quand le capitaine du XV de France a commencé à s’afficher en Une de Têtu ou encore dans des publicités pour Volvic ou Skip, les premières critiques ont commencé à fuser. Mais pour Max Guazzini, Antoine Dupont n’aura aucun mal à les faire taire lorsqu’il reviendra de sa blessure. « Je crois qu’il est suffisamment fort pour ne pas se laisser influencer. Et quand il reviendra de sa blessure, ce sera toujours un extraterrestre sur le terrain » a expliqué l’ancien patron du Stade Français, dans Midi Olympique.