Christophe Urios, le changement qui le régale !

L’ASM Clermont Auvergne n’a pas démarré la nouvelle saison de Top 14 de la meilleure des manières. Après leur défaite contre le Stade toulousain, les hommes de Christophe Urios se sont inclinés contre La Rochelle ce samedi. Le manager de 59 ans est malgré tout satisfait du changement d’attitude de ses joueurs comparé à l’exercice passé.
«Je suis content encore une fois de ce que je vois»
« On était venus chercher l'état d'esprit, l'idée de progresser, de toujours avancer. Là-dessus, j'ai des réponses. Je suis content encore une fois de ce que je vois, de la façon dont on travaille, de la façon dont on progresse, de la façon dont on a envie de jouer les matches. Mais il faut les gagner, ces matches » a confié le manager de 59 ans dans des propos rapportés par L’Equipe.
Le travail de Christophe Urios porte enfin ses fruits ?
Il faut dire que Christophe Urios n’a pas lésiné sur les moyens pour obtenir cet état d’esprit dans son équipe. Déçu par la fin de la saison dernière, le coach de l’ASM Clermont Auvergne avait pointé du doigt le manque de régularité de son équipe. Il avait alors mis l’accent sur ce point pendant la pré-saison cet été. Et visiblement, le travail est en train de porter ses fruits au niveau de l’attitude. Christophe Urios attend désormais de meilleurs résultats sur le terrain pour enfin se féliciter des efforts fournis pour faire évoluer son ASM Clermont Auvergne. À voir si les Jaune-et-Bleu décrocheront leur premier succès de la saison contre Pau samedi prochain.