Christophe Urios, le changement qui le régale !

Pierrick Levallet

Du côté de l’ASM Clermont Auvergne, l’entame de la nouvelle saison de Top 14 n’est pas vraiment radieuse. Après sa défaite contre le Stade toulousain, le club clermontois s’est incliné ce samedi contre La Rochelle (34-16). Mais malgré ce résultat décevant pour les Jaune-et-Bleu, Christophe Urios avoue être plutôt satisfait par le changement d’attitude de ses joueurs comparé à l’exercice passé.

«Je suis content encore une fois de ce que je vois» « On était venus chercher l'état d'esprit, l'idée de progresser, de toujours avancer. Là-dessus, j'ai des réponses. Je suis content encore une fois de ce que je vois, de la façon dont on travaille, de la façon dont on progresse, de la façon dont on a envie de jouer les matches. Mais il faut les gagner, ces matches » a confié le manager de 59 ans dans des propos rapportés par L’Equipe.