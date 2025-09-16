Antoine Dupont de retour, la grande annonce !

Axel Cornic

Les plus optimistes visaient un retour pour la tournée de novembre, avec notamment le choc entre le XV de France et l’Afrique du Sud. Mais Antoine Dupont veut prendre son temps et devrait plutôt reprendre progressivement avec son club du Stade Toulousain, avec son retour qui semble déjà susciter d’énormes attentes.

Tout le monde n’attend que ça. Véritable phénomène ballon en main, Antoine Dupont est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, voire même l’un des meilleurs de l’histoire. Mais il est absent depuis mars dernier et une grave blessure au genou, alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France.

« Quand il reviendra de sa blessure, ce sera toujours un extraterrestre sur le terrain » Soucieux de respecter les étapes, le demi de mêlée a clairement expliqué qu’il ne sera pas présent avec le XV de France cet automne, puisqu’il reprendra progressivement avec son club du Stade Toulousain au cours du mois de novembre. Mais le retour d’Antoine Dupont s’annonce déjà fracassant, ce qui pourrait bien mettre un terme à toutes les polémiques. « Je crois qu’il est suffisamment fort pour ne pas se laisser influencer. Et quand il reviendra de sa blessure, ce sera toujours un extraterrestre sur le terrain » a assuré Max Guazzini, dans Midi Olympique.