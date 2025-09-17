Antoine Dupont, le nouveau coup de génie !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Star du rugby et du sport français, Antoine Dupont a vu sa popularité grandir ces dernières années grâce à sa réussite sportive. A 28 ans, le rugbyman prépare aussi sa vie après sa carrière sportive. Le joueur du Stade toulousain vient d'investir dans une structure appelée Bros, une agence de marketing sportif qui gère son image en plus de son agent. Un choix qui montre sa réussite médiatique ces derniers mois, lui qui est loin des terrains depuis le mois de mars.

Malgré sa grave blessure lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont s'apprête à faire son retour en novembre prochain. Depuis le rugbyman a le temps de faire de nombreuses apparitions médiatiques et a lancé des opérations marketing importantes. Avec la marque Bros, il utilise sa notoriété pour développer un après-carrière très intéressant puisque toutes les marques souhaitent collaborer avec lui.

Un nouveau coup de génie signé Dupont Pas si fréquents dans le milieu du rugby, les agents d'images pourraient apparaître plus souvent par le biais d'Antoine Dupont. Le joueur français a dépassé la notoriété qu'ont pu avoir des joueurs comme Sébastien Chabal ou Frédéric Michalak et il l'utilise intelligemment. Le Midi Olympique souligne la stratégie exceptionnelle du joueur du Stade toulousain en investissant chez Bros, agence française fondée en 2016 par Christophe Quiquandon, ancien directeur marketing football chez Nike. « Bros, c’est à la fois une agence marketing spécialisée dans le sport, Bros.Agency, et une agence de storytelling, Bros.Club. C’est une sorte d’entité bicéphale qui fait de la stratégie, mène des campagnes, et exerce comme labo créatif… » peut-on lire sur le site Horace.