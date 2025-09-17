Antoine Dupont : C’est confirmé pour son retour !

Pierrick Levallet

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou en mars dernier, Antoine Dupont va devoir attendre encore quelques semaines pour faire son retour. Le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas être rétabli avant fin novembre. Et la tendance semble se confirmer pour le joueur vedette du Stade toulousain.

Antoine Dupont doit encore s’armer de patience avant de faire son retour sur un terrain de rugby. Gravement touché au genou en mars dernier pendant le Tournoi VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans a encore quelques semaines de convalescence avant de pouvoir reprendre la compétition. La tendance semble d’ailleurs se confirmer pour la date du grand retour du capitaine du XV de France.

Ça se confirme pour le retour d'Antoine Dupont Comme le rapporte Midi Olympique, Antoine Dupont viserait fin novembre pour être rétabli de sa grave blessure. Si tout se déroule bien au niveau des soins et de la rééducation, Ugo Mola pourrait récupérer son joueur vedette avant le mois de décembre. En attendant, le manager du Stade toulousain doit faire sans son demi de mêlée star.