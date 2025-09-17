Nouvelle aventure pour Antoine Dupont : «On part en vacances ensemble»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont vient de se lancer dans une toute nouvelle aventure en s'associant à Léon Marchand et Bigflo et Oli avec qui il vient de racheter des parts significatives dans le Toulouse Basketball Club. Et les deux frères rappeurs se livrent sans détour sur leur amitié de longue date avec Dupont.

Éloigné des terrains depuis mars dernier en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit contractée en plein match avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a donc le temps de s'occuper d'affaires extrasportives en attendant son retour prévu pour le pois de novembre. Le demi de mêlée du Stade Toulousain vient d'ailleurs de s'engager dans un tout nouveau projet en prenant des parts dans le Toulouse Basketball Club avec Léon Marchand et les rappeurs Big Flo et Oli.

« Avec l'aura d'Antoine Dupont et Léon Marchand » Interrogé par RMC Sport, Oli raconte comment est né ce projet assez inattendu avec Antoine Dupont : « Comme beaucoup, on suit de plus en plus le basket, surtout nos potes, qui sont de gros fans de basket (…) Nous sommes fans de Toulouse, on regardait à chaque fois les matchs du TFC ou les matchs du Stade Toulousain et on s'est dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas une grosse lumière sur ce qui se fait en basket à Toulouse. Du coup, on a commencé à aller voir les matchs de ce qui s'appelait avant le Stade Toulousain Basket. On a commencé à s'y intéresser et on s'est rendu compte qu'il y avait une communauté et des choses à faire pour mettre encore plus la lumière sur la ville et trouver plein d'idées dans l'événementiel. Donc Flo s'est rapproché des dirigeants et les dirigeants ont adoré l'idée qu'on vienne apporter une touche un peu plus folle, un peu plus créative, dans cet univers-là. Apporter aussi du savoir-faire et de la lumière avec l'aura d'Antoine Dupont et Léon Marchand. Ça s'est fait un peu naturellement », confie l'artiste toulousain.