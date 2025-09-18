Antoine Dupont et «les imbéciles», l’énorme coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Souvent pointé du doigt pour sa «peopolisation» des dernières années, Antoine Dupont assume parfaitement ce changement de statut. Et Max Guazzini, ancien président emblématique du Stade Français, assure la défense de la star du XV de France dans la presse en qualifiant d'imbéciles les détracteurs de Dupont.

Antoine Dupont est-il en train de prendre la grosse tête, ou bien la médiatisation dont il fait l'objet est-elle parfaitement logique et compatible avec son statut de meilleur joueur du Monde ? Le demi de mêlée du XV de France est quoi qu'il en soit devenu un people à part entière, et certains n'hésitent pas à dénigrer Dupont à ce sujet. De son côté, le joueur du Stade Toulousain s'efforce de garder la tête froide comme il l'indiquait notamment en juillet dernier, dans les colonnes du Parisien.

« Quand on se retrouve à côté de Jay Z et Beyoncé » « Si je suis devenu une star ? Non… Après, j’ai conscience que j’ai une certaine notoriété en France. Mais le mot star, ça veut tout et rien dire. Quand on se retrouve à côté de Jay Z et Beyoncé, on n’est plus une star. C’est une question d’échelle. Il y a des sports mille fois plus médiatisés que le rugby, des joueurs qui ont fait des carrières plus riches et plus longues que la mienne… Je préfère rester en admiration devant d’autres personnes que regarder où j’en suis moi », expliquait Antoine Dupont sur sa fameuse «peopolisation».