Antoine Dupont bientôt rejoint à Toulouse, «je m'envoie comme un fou pour ça»

Axel Cornic

Blessé en mars dernier, alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Antoine Dupont devrait retrouver les terrains au cours du mois de novembre. Un retour évidemment très attendu au Stade Toulousain, qui pourrait également récupérer un autre de ses cadres d’ici la fin de l’année.

La saison dernière, le Stade Toulousain a soulevé son troisième Bouclier de Brennus consécutif. Pourtant, les Haut-garonnais n’ont jamais semblé aussi fragiles, privés notamment de leur capitaine Antoine Dupont. Mais il n’y avait pas que le demi de mêlée à l’infirmerie, puisque la liste des absents était très longue, ce qui avait poussé Ugo Mola a trouver des solutions de dernière minute.

« Je vais avoir du boulot pour rattraper mon retard » Quelque temps après Dupont, le Stade Toulousain a en effet perdu aussi Peato Mauvaka, victime d’ailleurs de la même blessure au genou. Mais le talonneur travaille déjà pour revenir en forme, même s’il faudra encore patienter au moins jusqu’en décembre. « Je vais avoir du boulot pour rattraper mon retard. Je me suis mis à la musculation. Tous les jours je m'envoie comme un fou. Ça me fait du bien. J'ai pris du muscle » a expliqué l’international français de 28 ans, dans un entretien publié ce mercredi par L’Equipe.