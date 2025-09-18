Départ à l’étranger : C’est validé pour Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais considéré comme un people à part entière, Antoine Dupont a une vie très mouvementée en plus de sa carrière de rugbyman au Stade Toulousain et avec le XV de France. Une célébrité qui fait polémique chez certains, mais de son côté, Max Guazzini assure la défense du Dupont et valide même le fait qu'il soit souvent en voyage à l'étranger pour divers évènements.

Du haut de ses 28 ans, Antoine Dupont a vu sa notoriété et sa «peopolisation» grimper en flèche ces dernières années. Le demi de mêlée du Stade Toulousain, considéré comme le meilleur joueur du Monde, dispose d'un statut médiatique jamais atteint par un joueur de rugby français. Une popularité qui incite donc Dupont à beaucoup voyager pour se rendre sur des évènements, mais cela n'est pas du goût de tout le monde...

« Qu’il aille en Suisse ou à Los Angeles » Certains n'hésitent pas à critique Antoine Dupont sur son statut de people, lui reprochant d'être plus préoccupé par ses voyages à l'étranger que sa propre carrière. Et Max Guazzini a sèchement répondu à ces critiques dans les colonnes du Midi Olympique : « Les gens qui critiquent Antoine Dupont parce qu’on le voit dans les magazines ou sur les réseaux sociaux, sont des imbéciles. Moi, j’adore Antoine Dupont. Qu’il aille en Suisse ou à Los Angeles, on s’en fout. Il fait ce qu’il veut. En plus, il est toujours bon sur un terrain. Le monde du rugby devrait se réjouir d’avoir Antoine Dupont », lâche l'ancien président du Stade Français.