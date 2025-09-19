Il rêve d’un énorme coup… sans Antoine Dupont !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Toujours privé d’Antoine Dupont, Ugo Mola a haussé le ton le week-end dernier malgré la victoire de ses hommes contre Perpignan. Désormais, le Stade Toulousain a rendez-vous avec Montpellier ce samedi soir. Interrogé avant la rencontre, Ali Price estime que son équipe peut renverser le champion de France en titre.

« C’est certainement le plus mauvais match depuis bien longtemps. On peut se faire plaisir, faire plaisir aux gens… C’est catastrophique les mecs. On n’a pas respecté ni l’adversaire, ni nous, ni le boulot qu’on fait dans la semaine. » Malgré la victoire du Stade Toulousain face à Perpignan, avec le bonus offensif (31-13), Ugo Mola n’a pas mâché ses mots lors d’un débriefing à chaud sur la pelouse avec ses joueurs. Le coach du Stade Toulousain en avait profité pour avertir ses troupes pour le prochain rendez-vous : « On se prépare pour la semaine prochaine parce que ça va cogner »

« Il y a des manières de les battre » Ce samedi, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse de Montpellier (21h). Et dans les rangs héraultais, on croit en effet à la victoire face à Romain Ntamack et ses coéquipiers malgré la difficulté de la tâche. « Je ne les ai pas joués depuis un moment. Mais quand on regarde la Champions Cup ou le Top 14, on voit que ce sont toujours eux qui arrivent en finale. Ils ont des facteurs X, un collectif fort, a confié jeudi Ali Price face à la presse. Il y a des manières de les battre, même s’ils ont fort devant et rapide derrière. Le défi est grand. Mais si on prend les étapes les unes après les autres, on peut faire quelque chose. »