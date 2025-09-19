Dérapage raciste - XV de France : L'annonce qui va faire parler

Axel Cornic

La tournée en Argentine de l’été 2024 a marqué l’histoire récente du XV de France, dont l’image a été entachée par plusieurs scandales. Il y a notamment eu celle liée à Melvyn Jaminet, qui a tenu des propos ouvertement racistes dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Souvent loué pour ses valeurs, le rugby a pris un sacré coup. Le visage de ce sport, le XV de France, a en effet vu deux énormes scandales éclater à l’été 2024, qui ont énormément fait parler. Oscar Jegou et Hugo Auradou avaient en effet été accusé de viol aggravé avant que la justice argentine n’abandonne les charges, tandis que Melvyn Jaminet a totalement craqué sur les réseaux sociaux.

Jaminet n’a pas oublié les Bleus L’arrière du XV de France et du RCT avait publié une vidéo sur son compte Instagram, où on le voyait passablement empêché en train de tenir des propos ouvertement racistes. Il a été immédiatement suspendu et est depuis persona non-grata en sélection. Mais dans un récent entretien accordé à l’AFP, il a été interrogé sur un possible retour. « Je ne pense pas forcément à l'équipe de France quand je m'entraîne tous les jours » a avoué Jaminet, qui enchaine les matchs avec le club toulonnais.