Antoine Dupont remplacé, la grosse surprise !

Depuis de très longs mois, le Stade Toulousain doit composer sans Antoine Dupont. Un vrai coup dur pour Ugo Mola, qui a parfois dû faire face à une pénurie de demis de mêlée. L’entraîneur toulousain a donc été forcé de se creuser la tête et il a même pensé à utiliser Peato Mauvaka à ce poste, comme l’a révélé le talonneur de 28 ans.
Antoine Dupont commence sûrement à trouver le temps long. Depuis le 8 mars 2025, date de sa rupture des ligaments croisés du genou droit face à l’Irlande, le demi de mêlée n’a pas pris part à un seul match officiel. Normalement, le capitaine du XV de France devrait être rétabli fin novembre.
Ugo Mola a dû revoir ses plans
Forcément, la longue absence d’Antoine Dupont est un énorme coup dur pour le Stade Toulousain. Ugo Mola a donc dû trouver des solutions pour remplacer son joueur, mais cela n’a pas été facile. L’entraîneur toulousain a malheureusement perdu d’autres demis de mêlée sur blessure, comme Naoto Saito par exemple. Heureusement, Paul Graou lui n’a pas eu de pépins physiques et il a pu rendre de grands services à son équipe.
Mauvaka aurait pu jouer demi de mêlée
Mais un joueur beaucoup plus étonnant aurait pu remplacer Antoine Dupont. Lors d’une interview accordée à L’Équipe, Peato Mauvaka a raconté qu’il aurait pu jouer demi de mêlée. La possibilité avait été évoquée quand il y avait de nombreux blessés à ce poste à Toulouse. « Pour la petite anecdote, avant que je me blesse au genou, on m’avait évoqué la possibilité de jouer demi de mêlée en raison des blessures d’Antoine (Dupont), de Naoto (Saito) et d’Ange (Capuozzo). Je m’entrainais à taper au pied après chaque fin d’entrainement. C’est un défi qui m’aurait plu. » Cela aurait sûrement valu le coup d’œil.