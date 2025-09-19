Antoine Dupont remplacé, la grosse surprise !

Alexis Brunet

Depuis de très longs mois, le Stade Toulousain doit composer sans Antoine Dupont. Un vrai coup dur pour Ugo Mola, qui a parfois dû faire face à une pénurie de demis de mêlée. L’entraîneur toulousain a donc été forcé de se creuser la tête et il a même pensé à utiliser Peato Mauvaka à ce poste, comme l’a révélé le talonneur de 28 ans.

Antoine Dupont commence sûrement à trouver le temps long. Depuis le 8 mars 2025, date de sa rupture des ligaments croisés du genou droit face à l’Irlande, le demi de mêlée n’a pas pris part à un seul match officiel. Normalement, le capitaine du XV de France devrait être rétabli fin novembre.

Ugo Mola a dû revoir ses plans Forcément, la longue absence d’Antoine Dupont est un énorme coup dur pour le Stade Toulousain. Ugo Mola a donc dû trouver des solutions pour remplacer son joueur, mais cela n’a pas été facile. L’entraîneur toulousain a malheureusement perdu d’autres demis de mêlée sur blessure, comme Naoto Saito par exemple. Heureusement, Paul Graou lui n’a pas eu de pépins physiques et il a pu rendre de grands services à son équipe.