Fortune d’Antoine Dupont : Il annonce un salaire d’extraterrestre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable star dans le monde du rugby, Antoine Dupont a vu sa popularité grimper ces dernières années. Auteur d'un succès très fort sur le terrain, il est même devenu l'une des personnalités préférées des Français. Il reçoit ainsi beaucoup de sollicitations médiatiques, en plus d'un salaire déjà conséquent. Autant d'arguments qui jouent en sa faveur au moment d'évoquer sa fortune.

Désigné parmi les meilleurs joueurs du monde depuis des années, Antoine Dupont bénéficie forcément d'une attention privilégiée. Le demi de mêlée est une icône sur et en dehors du terrain et il est devenu un atout incroyable pour les marques. Le Français fait déjà partie des joueurs les mieux payés parmi les rugbymen mais sa fortune peut désormais se chiffrer en millions.

Antoine Dupont, le joueur le plus influent En réussissant à mener l'Equipe de France de rugby à 7 vers le titre olympique en 2024, un des moments forts des Jeux de Paris, Antoine Dupont contribue largement au développement du rugby à l'échelle nationale et internationale. Le demi de mêlée de 28 ans est une véritable star et cela appelle forcément à de nouveaux traitements. En effet le Stade Toulousain lui offre un salaire de 600 000 euros, un montant supérieur à la moyenne en Top 14 (259 000 euros) selon une étude du cabinet d’audit Nexia S&A. Philippe Spanghero, ancien joueur international, en révèle davantage sur l'ampleur de ses revenus.