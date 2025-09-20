Antoine Dupont : L'incroyable défi lancé en public !

Alexis Brunet

Depuis 2017, Antoine Dupont marque l’histoire du Stade Toulousain. Le demi de mêlée a déjà mis la main sur cinq titres de champion de France avec son équipe et il se rapproche tout doucement de la légende Jérôme Cazalbou qui a lui récolté sept Bouclier de Brennus lors de son passage à Toulouse. Le capitaine du XV de France ambitionne de faire mieux que son glorieux aîné et il l’a déjà averti.

Pour le moment, Antoine Dupont est toujours absent des terrains. Cela fait de longs mois que le demi de mêlée n’a pas disputé le moindre match officiel suite à sa grosse blessure, mais son retour ne devrait plus trop tarder. Fin novembre, on devrait enfin pouvoir voir de nouveau le joueur de 28 ans disputer un match de Top 14.

Un sixième titre de champion pour Dupont ? Cette saison encore, le Stade Toulousain sera l’équipe à suivre en Top 14, mais l’UBB est très motivée à l’idée de faire enfin tomber le club d’Antoine Dupont. Si le capitaine des Bleus remporte encore une fois le Bouclier de Brennus, il en aura donc six dans sa collection. Une sacrée réussite, qui ne le mettrait alors plus qu’à une unité d’une légende toulousaine.