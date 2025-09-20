Christophe Urios, la bagarre qui le régale !

Pierrick Levallet

Le début de saison de l’ASM Clermont Auvergne n’est pas aussi radieux qu’escompté. Les Jaune-et-Bleu se sont inclinés consécutivement à deux reprises (contre Toulouse et La Rochelle). Christophe Urios ne se veut toutefois pas alarmiste. Le manager de 59 ans est d’ailleurs ravi de la concurrence installée au poste de demi de mêlée.

«On ne peut pas avoir un banc qui vous amène des problèmes» « Forcément, si on fait le lien avec le match de La Rochelle et la rentrée de Lucas qui a un peu patiné sur la fin de match... Je parle de Lucas, mais je pourrais parler du banc parce que les remplaçants à La Rochelle n’ont pas été suffisamment performants. Aujourd’hui, le rugby se joue à 23, donc on ne peut pas avoir un banc qui vous amène des problèmes » a d’abord expliqué Christophe Urios dans des propos rapportés par Rugbyrama.