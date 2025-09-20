Christophe Urios, la bagarre qui le régale !

Le début de saison de l’ASM Clermont Auvergne n’est pas aussi radieux qu’escompté. Les Jaune-et-Bleu se sont inclinés consécutivement à deux reprises (contre Toulouse et La Rochelle). Christophe Urios ne se veut toutefois pas alarmiste. Le manager de 59 ans est d’ailleurs ravi de la concurrence installée au poste de demi de mêlée.
«On ne peut pas avoir un banc qui vous amène des problèmes»
« Forcément, si on fait le lien avec le match de La Rochelle et la rentrée de Lucas qui a un peu patiné sur la fin de match... Je parle de Lucas, mais je pourrais parler du banc parce que les remplaçants à La Rochelle n’ont pas été suffisamment performants. Aujourd’hui, le rugby se joue à 23, donc on ne peut pas avoir un banc qui vous amène des problèmes » a d’abord expliqué Christophe Urios dans des propos rapportés par Rugbyrama.
«On a ce pouvoir d’avoir cette concurrence à ce poste»
« Avec Sébastien [Bézy], on avait fait le choix de ne pas le précipiter en début de saison. On a voulu faire les choses correctement et surtout parce que Lucas [Zamora] était bon. On a ce pouvoir d’avoir cette concurrence à ce poste. Depuis que je suis ici, je ne l’ai jamais eu, donc je vais l’utiliser. Dans des matchs comme ça, c’est important d’avoir Sébastien de par son expérience, de par le poids qu’il a dans le groupe aussi » a ensuite ajouté le coach de l’ASM Clermont Auvergne. À voir si cette bagarre permettra à Lucas Zamora et Sébastien Bézy de se tirer mutuellement vers le haut.