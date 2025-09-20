Christophe Urios, le coup de pression !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l'aube de la troisième journée du Top 14, Clermont est déterminé à inverser la tendance après deux revers consécutifs. Face à Pau, ce samedi à domicile, l'enjeu est double : renouer avec la victoire et célébrer dignement le centenaire de l'ASM. Christophe Urios, l'entraîneur, a rappelé l'importance de l'obligation de résultat.

Avec deux défaites au compteur, face à Bayonne puis Toulouse, Clermont a bien l’intention de se refaire ce samedi (14h30), à domicile, contre Pau. D’autant qu’il s’agit d’une journée particulière pour l’ASM, qui fête son centenaire dans l'élite. Présent face à la presse avant la 3e journée de Top 14, Christophe Urios a prévenu ses troupes.

« On est payés pour gagner les matchs » « Notre obligation de résultat est permanente. On est payés pour gagner les matchs. J’ai amené ce contexte sur le ton de l’humilité. En fait, nous sommes un chaînon de l’histoire du club. Ça appelle à l’humilité quand même. L’histoire du club est incroyable. On l’a abordé évidemment, parce qu’on va avoir de jolis maillots, donc je ne voulais pas qu’il y ait des distractions. Mais l’obligation du résultat est permanente, elle est tout le temps là, on est payés pour gagner le match, et le plus de matchs possible. Après, cela rajoute effectivement une forme de spectacle autour du match, puisqu’il va y avoir beaucoup d’anciens, beaucoup d’animations, et ça, c’est bien, mais cela ne nous concerne pas », a confié Urios, rapporté par Rugbyrama.