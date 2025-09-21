Antoine Dupont avec une vedette des JO, c'est officiel !

Amadou Diawara

Comme ils l'ont annoncé eux-même, Bigflo et Oli ont racheté des parts significatives du Toulouse Basket Club. Les deux rappeurs vont travailler sur la direction artistique et l'événementiel de l'équipe de leur ville, et ce, aux côtés d'Antoine Dupont et de Leon Marchand.

Le 14 septembre dernier, Bigflo et Oli ont annoncé le début d'une nouvelle aventure sur X. En effet, les deux rappeurs français ont officialisé le rachat de parts significatives du Toulouse Basket Club. Un projet lancé avec Antoine Dupont et Leon Marchand.

Bigflo et Oli ont racheté le Toulouse Basket Club « Fier de vous annoncer que l’on a pris des parts significative dans le club de basket de notre ville : Le Toulouse Basket Club. On participe à tout ce qui concerne la D.A, et l’événementiel ! Les big Antoine Dupont et Leon Marchand sont aussi dans cette aventure ! Quelle année…. », ont posté Bigflo et Oli sur les réseaux sociaux.