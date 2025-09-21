Dupont - Ntamack : La «br*nlée» qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Ce samedi, Montpellier a fait sensation en Top 14 en battant très largement le Stade toulousain, champion en titre (44-14). Privé d’Antoine Dupont et Romain Ntamack ayant été laissé sur le banc, les Rouge-et-Noir ont pris un sacré revers. Ugo Mola, manager toulousain, était d’ailleurs particulièrement remonté après la partie.

Après deux victoires consécutives contre l’ASM Clermont Auvergne et Perpignan, le Stade toulousain espérait poursuivre sur sa lancée ce samedi. Mais finalement, les Rouge-et-Noir ont pris un sacré revers contre Montpellier, qui s’est largement imposé face aux champions en titre (44-14). Ugo Mola n’a d’ailleurs pas caché sa colère après cette large défaite de son équipe en Top 14.

«Ça faisait un petit moment que ça n’était pas arrivé» « Nous, on ne mérite pas plus que d’être à 20 points derrière, même je trouve qu’on s’en sort plutôt bien au regard de ce qu’on a montré en 55 minutes. Je suis un peu déçu pour les amoureux de notre club et ceux qui nous regardent depuis longtemps, mais c’est peut-être une piqûre de rappel nécessaire. J’espère que ce ne sera pas fini dans le bon sens, parce que sincèrement, prendre une branlée comme ça, ça faisait un petit moment que ça n’était pas arrivé. Peut-être qu’on va nous regarder un peu différemment, et peut-être qu’on va aussi se regarder différemment » a pesté le manager du Stade toulousain dans des propos rapportés par La Dépêche.