Antoine Dupont ne peut rien faire, c'est un cauchemar !

Toujours privé de son capitaine Antoine Dupont, le Stade Toulousain a subi une lourde défaite face à Montpellier (44-14). Après avoir prévenu ses joueurs la semaine dernière, l’entraîneur Ugo Mola, déçu du manque de panache et d'engagement de son équipe, appelle à un retour aux fondamentaux

« Ce soir, il n’y avait ni le panache ni l’état d’esprit et que mettre le maillot ne suffit pas »

« Parce que Montpellier avait évidemment, lors de cette troisième journée, après avoir perdu contre les deux derniers demi-finalistes, et prendre le champion en titre, un début de calendrier un peu compliqué. Mais je pense qu’ils ont remis les choses dans l’ordre en nous corrigeant. On est tombé sur une bonne équipe. Voire très bonne, qui est très costaud sur les fondamentaux, qui nous a pris dans l’agressivité. Après, on ne va pas refaire l’histoire du rugby qui est quand même d’une simplicité rare quand on ne met pas les ingrédients. De plus, ça fait deux, trois ans, peut-être même quatre, qu’on venait gagner ici avec panache et un état d’esprit assez remarquable. Ce soir, il n’y avait ni le panache ni l’état d’esprit et que mettre le maillot ne suffit pas, poursuit Ugo Mola, rapporté par La Dépêche du Midi. Vous n’aurez pas ce soir la punchline qui va bien, vous n’aurez pas ce soir l’agacement qui va bien et qui pourrait faire les choux gras. Il y a juste à se remettre au travail. On joue un match important la semaine prochaine, mais comme ils le sont tous, On vit un début de championnat un peu bizarre, où beaucoup d’équipes imposent leur jeu, en tout cas deux ou trois fois d’affilée, et on va voir ce que ça donne la semaine prochaine. (...) La bonne nouvelle de la soirée, ce n’est pas que le Stade Toulousain était mauvais, c’est que les vertus de ce sport ne se réinventent pas. Et quand tu ne les respectes pas, t’as beau être le Stade Toulousain, tu pars à la mer. Et donc ce soir, on est partis à la mer, joueurs, staff et le club dans son ensemble. Donc à nous de nous remettre d’aplomb. Et puis forcément, on va se mettre en situation peut-être un peu d’urgence, un peu différente, mais il n’y a rien de… C’est comme ça, ça fait partie de ce sport que parfois, passer à côté, ramasser et être corrigé comme on l’a été ce soir. »