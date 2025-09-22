Rugby : Enorme frayeur avant OM-PSG, c'est l'affolement face au danger !

Amadou Diawara

Contrairement au Classique entre l'OM et le PSG, prévu au Vélodrome de Marseille ce dimanche soir, le choc entre Toulon et La Rochelle a été maintenu jusqu'au dernier moment. En effet, l'arbitre de la rencontre n'a reporté cette rencontre qu'après avoir constaté que le terrain était impraticable et que la sécurité n'était pas garantie à Mayol à la suite des incidents.

Ce dimanche soir, l'OM et le PSG devaient s'affronter au Vélodrome, et ce, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Toutefois, ce Classique a finalement été reporté à cause des violents orages prévus à Marseille. OM-PSG se jouera donc ce lundi soir à 20 heures.

Une marre s'est formée sur la pelouse de Mayol En ce qui concerne le match de Top 14 entre le Rugby Club Toulonnais et La Rochelle, il a été maintenu jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, le RCT a ironisé sur la situation de l'OM et du PSG quelques heures avant le coup d'envoi. « Le classico du rugby maintenu », a poste lé club sur X. Toutefois, Toulon - La Rochelle a finalement subi le même sort qu'OM-PSG.

Coup de panique à cause de la foudre Alors que le coup d'envoi était prévu à 21h05, l'arbitre de la rencontre a été alerté par l'état de la pelouse, comme précisé par RMC Sport. Après avoir discuté avec les autres officiels, Jérémy Rozier a décidé de retarder le choc entre Toulon et La Rochelle d'au moins 15 minutes. Alors qu'un match peut être décalé de 30 minutes maximum, l'arbitre a fait un point sur la situation au micro de Canal +. « Les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour l’instant… Il y a du tonnerre. Il faut que l’on refasse un point une fois l’épisode orageux passé. On fera un point dans un quart d’heure pour savoir si la partie pourra se jouer », a-t-il déclaré.