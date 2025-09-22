Rugby : Enorme frayeur avant OM-PSG, c'est l'affolement face au danger !

Contrairement au Classique entre l'OM et le PSG, prévu au Vélodrome de Marseille ce dimanche soir, le choc entre Toulon et La Rochelle a été maintenu jusqu'au dernier moment. En effet, l'arbitre de la rencontre n'a reporté cette rencontre qu'après avoir constaté que le terrain était impraticable et que la sécurité n'était pas garantie à Mayol à la suite des incidents.
Ce dimanche soir, l'OM et le PSG devaient s'affronter au Vélodrome, et ce, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Toutefois, ce Classique a finalement été reporté à cause des violents orages prévus à Marseille. OM-PSG se jouera donc ce lundi soir à 20 heures.
Une marre s'est formée sur la pelouse de Mayol
En ce qui concerne le match de Top 14 entre le Rugby Club Toulonnais et La Rochelle, il a été maintenu jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, le RCT a ironisé sur la situation de l'OM et du PSG quelques heures avant le coup d'envoi. « Le classico du rugby maintenu », a poste lé club sur X. Toutefois, Toulon - La Rochelle a finalement subi le même sort qu'OM-PSG.
Coup de panique à cause de la foudre
Alors que le coup d'envoi était prévu à 21h05, l'arbitre de la rencontre a été alerté par l'état de la pelouse, comme précisé par RMC Sport. Après avoir discuté avec les autres officiels, Jérémy Rozier a décidé de retarder le choc entre Toulon et La Rochelle d'au moins 15 minutes. Alors qu'un match peut être décalé de 30 minutes maximum, l'arbitre a fait un point sur la situation au micro de Canal +. « Les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour l’instant… Il y a du tonnerre. Il faut que l’on refasse un point une fois l’épisode orageux passé. On fera un point dans un quart d’heure pour savoir si la partie pourra se jouer », a-t-il déclaré.
Toulon - La Rochelle reporté en novembre ?
Quelques instants plus tard, l'eau est montée sur la pelouse. A tel point qu'une marre s'est formée. Et une quinzaine de minutes après l'heure du coup d'envoi, Ronan O'Gara et Pierre Mignoni ne voulaient pas joué la rencontre. A en croire Canal +, ils comptaient le faire savoir à Jérémy Rozier. Dans la foulée, la foudre est venue s'abattre sur le stade Mayol. Ce qui a provoqué un coup de panique, comme précisé par RMC Sport. Deux minutes plus tard, alors que les supporters s'entassaient sous le toit des tribunes, l'arbitre de la rencontre la préfecture du Var ont confirmé que le match était reporté à une date ultérieure. D'après Canal +, Toulon et La Rochelle devraient se retrouver au mois de novembre, et ce, pendant la tournée d'automne du XV de France.