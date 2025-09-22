Romain Ntamack à Paris : La décision en urgence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vainqueur du Top 14 à Paris en juin dernier avec le Stade Toulousain au terme d'une finale légendaire face à l'UBB, Romain Ntamack avait ensuite décidé de rentrer en urgence afin de se faire opérer du genou seulement deux jours après la rencontre. Le demi d'ouverture du XV de France se livre sans détour sur cette décision.

Victime de problèmes récurrents au genou la saison passée avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack avait donc indiqué qu'il se ferait opérer dès la fin de l'exercice 2024-2025. Et juste après la finale remportée à Paris contre l'UBB (39-33 après prolongations), le demi d'ouverture du XV de France a décidé de subir cette intervention très rapidement et en urgence pour pouvoir ensuite gérer au mieux sa préparation.

Ntamack opéré 48H après la finale au Stade de France Interrogé par RMC Sport, Romain Ntamack se confie sur cette décision majeure : « Je me suis fait opérer même pas 48 heures après la finale. Donc c'était une volonté de ma part pour vraiment faire ça au plus vite pour ne pas que ça me handicape sur la reprise de la saison d'après. Après, je savais que ce n'était pas une grosse opération. C'était un nettoyage de genou, une arthroscopie parce que j'avais beaucoup de petits morceaux de cartilages qui traînaient, ce qui m'a quand même pas mal embêté toute la saison dernière. Ça m'a fait gonfler le genou très souvent. Je n'arrivais pas à enchaîner. J'avais une flexion assez limitée, d'où le "strap", donc c'était quand même embêtant. Et c'est vrai que c'était une année assez frustrante pour moi au niveau physique parce que j'ai eu pas mal de pépins et ça m'a empêché de pouvoir enchaîner et d'être à 100%. Donc finalement, ça se termine bien avec un Bouclier, mais c'est vrai que ce n'est pas l'année que je retiendrais forcément de toute ma carrière », indique le joueur du Stade Toulousain.