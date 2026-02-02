Un joueur d'Arsenal à l'OM la saison prochaine : Sa déclaration qui laisse penser que c'est possible

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours hyper actif sur le marché des transferts que ce soit l'hiver ou l'été, l'OM a encore connu un mois de janvier très mouvementé. Et pourtant, alors que le marché hivernal n'est pas encore terminé, les Marseillais reçoivent déjà une réponse pour... la saison prochaine !

De nouveau très actif sur le marché des transferts, l'OM n'en finit plus de boucler des transactions. L'une des plus commentées concerne évidemment Ethan Nwaneri. Le crack anglais a été prêté par Arsenal et a connu des débuts de rêve en inscrivant un but contre le RC Lens (3-1) pour sa grande première au Vélodrome. Présenté devant les médias, il a d'ailleurs déjà été interrogé sur son avenir. Et contre toute attente, il ne ferme pas la porte à une nouvelle saison à l'OM.

Ethan Nwaneri is a baller 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/IVkgih2oYK — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 25, 2026

«Dans le football tout est possible» « Oui, c’est vrai, tout est possible dans le football. On verra ce qui se passera. On verra s’il y a des contacts. Je ne peux pas vous dire ce qui passera. On verra quand ça arrivera », a-t-il révélé en conférence de presse. Toutefois, il est important de rappeler que l'OM ne dispose pas d'option d'achat pour transférer définitivement Ethan Nwaneri. Pour conserver le crack anglais, il faudra donc retourner négocier avec Arsenal.