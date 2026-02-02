Un joueur d'Arsenal à l'OM la saison prochaine : Sa déclaration qui laisse penser que c'est possible

Toujours hyper actif sur le marché des transferts que ce soit l'hiver ou l'été, l'OM a encore connu un mois de janvier très mouvementé. Et pourtant, alors que le marché hivernal n'est pas encore terminé, les Marseillais reçoivent déjà une réponse pour... la saison prochaine !
De nouveau très actif sur le marché des transferts, l'OM n'en finit plus de boucler des transactions. L'une des plus commentées concerne évidemment Ethan Nwaneri. Le crack anglais a été prêté par Arsenal et a connu des débuts de rêve en inscrivant un but contre le RC Lens (3-1) pour sa grande première au Vélodrome. Présenté devant les médias, il a d'ailleurs déjà été interrogé sur son avenir. Et contre toute attente, il ne ferme pas la porte à une nouvelle saison à l'OM.
«Dans le football tout est possible»
« Oui, c’est vrai, tout est possible dans le football. On verra ce qui se passera. On verra s’il y a des contacts. Je ne peux pas vous dire ce qui passera. On verra quand ça arrivera », a-t-il révélé en conférence de presse. Toutefois, il est important de rappeler que l'OM ne dispose pas d'option d'achat pour transférer définitivement Ethan Nwaneri. Pour conserver le crack anglais, il faudra donc retourner négocier avec Arsenal.
«L’Olympique de Marseille est un très grand club»
Mais avant de se projeter sur la saison prochaine, il faut déjà terminer celle-ci de la plus belle des manières en redressant la barre. Ethan Nwaneri n'élude d'ailleurs pas le sujet et explique les raisons qui l'ont poussé à signer à l'OM : « D’abord, je pense que l’Olympique de Marseille est un très grand club. Les coachs, les supporters, la manière dont ils jouent, c’est extraordinaire. Les supporters poussent vraiment beaucoup. Je pense que c’est une grande opportunité pour moi. Je n’ai pas pensé à deux fois. Honnêtement, ma réponse à tout ça était oui. Je pense que c’est la raison pour laquelle je suis venu. L’expérience, voir un grand club comme celui-ci, apprendre le plus possible et pouvoir vraiment apporter ça à mon bagage à la fin de la saison ».