Transfert raté : Le «fiasco» qui profite à un joueur du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2024, le PSG a réalisé un mercato quasi-parfait avec les arrivées de Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho, suivies de celle de Khvicha Kvaratskhelia lors du mercato d'hiver suivant. Par conséquent, Luis Campos était encore très attendu l'été dernier, mais il n'a pas connu la même réussite, ce qui offre une opportunité inattendue à un Parisien habituellement remplaçant.

Alors que l'été 2024 avait été particulièrement réussi pour le PSG, difficile d'en dire autant pour le précédent mercato estival. En effet, avec Willian Pacho, Désiré Doué et Joao Neves, sans oublier Khvicha Kvaratskhelia, arrivé six mois plus tard, le PSG avait frappé très fort, ce qui avait engendré beaucoup d'attente pour 2025 après la victoire en Ligue des champions. Mais ce que ce soit Illia Zabarnyi ou Lucas Chevalier, difficile pour le moment de parler de réussite.

« 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗢𝗡 𝗠𝗘́𝗧𝗜𝗘𝗥. 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗔𝗜𝗟. » 🧤



Matvey Safonov 🇷🇺 a stoppé 5 pénaltys sur 7 en 1 mois et demi de compétition. 😱pic.twitter.com/YWYBUjNWpB — Actu Foot (@ActuFoot_) February 2, 2026

«Le transfert de Chevalier au PSG est déjà en train de tourner au fiasco» Notamment en ce qui concerne le portier arrivé en provenance du LOSC pour 55M€, bonus compris. Lucas Chevalier semble même avoir perdu sa place dans les buts du PSG au profit de Matvey Safonov, qui a sorti un penalty lors de la victoire contre Strasbourg (2-1) dimanche soir. Et ce n'est pas pour déplaire aux médias russes. « Safonov semble désormais pouvoir être considéré comme le gardien numéro un du PSG. Du moins pour l’instant. La prestation convaincante du Russe lors du match de la 20e journée contre Strasbourg n’a fait que renforcer son statut à Paris. Grâce notamment à son talent pour arrêter les penalties », écrit ainsi Championat.