«Faut pas chambrer !», quand Pierre Ménès se fait recadrer par un joueur du PSG !

Absent des plateaux de télévision depuis son départ de Canal + en 2021, Pierre Ménès commente désormais l’actualité sur sa chaîne YouTube et raconte quelquefois des souvenirs de sa carrière de journaliste. Il y a quelques mois, l’ancien chroniqueur du CFC avait évoqué une histoire surprenante avec un joueur passé par le PSG.

Commentant désormais l’actualité footballistique sur sa chaîne YouTube après avoir quitté le Canal Football Club en 2021 à la suite d’accusations d’agressions sexuelles, Pierre Ménès a passé de longues années au journal L’Équipe avant d’officier sur M6 puis Canal+. De quoi lui permettre de rencontrer de nombreux joueurs, mais également de jouer avec certains à l’occasion de matchs spéciaux. Il y a quelques mois, l’ex-acolyte de Hervé Mathoux avait fait une confidence sur le sujet.

« Je lui fais la roulette à la Zidane... » Sur sa chaîne Pierrot Le Foot, Pierre Ménès s’était remémoré une rencontre disputée à la fin des années 1990 avec un joueur évoluant à cette époque au PSG. « Dans un match à Liverpool (le 24 avril 1997), il y a Allou, qui était l’un des jeunes du PSG, qui était 17e (dans la hiérarchie. Il n'était donc pas convoqué pour le match de l'équipe première du PSG contre les Reds), et qui se retrouve donc le pauvre à faire ce match contre nous », avait expliqué le chroniqueur, qui a, selon lui, réalisé un geste de grande classe durant cette partie : « Le ballon arrive, je lui fais la roulette à la Zidane. Il rentre totalement dans la feinte. De toute façon, il pouvait s’attendre à tout de ma part sauf à ça ».