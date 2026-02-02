« Plus intelligents, plus puissants… » le projet Mbappé est lancé par sa mère

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très présente au sein de la carrière de son fils, Fayza Lamari est bien impliquée dans la gestion du SM Caen. La maman de Kylian Mbappé a notamment participé à la nomination du tout nouveau directeur sportif en juin 2025. Ce dernier a récemment révélé quel était le grand projet du clan Mbappé au sein de la formation du club normand.

Une grosse étape de franchie pour Kylian Mbappé. En juillet 2024, l’attaquant français devenait l’actionnaire majoritaire du SM Caen, alors pensionnaire de Ligue 2. Un an et demi plus tard, le club normand a été relégué en National, et doit désormais se reconstruire paisiblement. En juin 2025, le clan Mbappé décidait de nommer Julien Meilhac au poste de directeur du centre de formation.

T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant 😌 @Orel_san



Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. https://t.co/inpIultqdn — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 7, 2025

Le clan Mbappé s’active pour la formation à Caen Dans les colonnes de Ouest-France, ce dernier a notamment révélé quelle était la vision du clan Mbappé concernant les jeunes du SM Caen. « Dans les faits, ils ont une vision très singulière. À leurs yeux, on doit reconnaître le joueur qui sera passé par l’académie Malherbe, pour ceux qui deviennent footballeurs professionnels mais aussi et surtout pour des garçons qui sont passés trois, quatre ou cinq ans chez nous et qui n’ont pas réussi à franchir le cap. Ce sera une majorité d’entre eux », confie ainsi Julien Meilhac, avant de poursuivre sur le rôle important que tient Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, dans cet aspect formation.