« Plus intelligents, plus puissants… » le projet Mbappé est lancé par sa mère

Très présente au sein de la carrière de son fils, Fayza Lamari est bien impliquée dans la gestion du SM Caen. La maman de Kylian Mbappé a notamment participé à la nomination du tout nouveau directeur sportif en juin 2025. Ce dernier a récemment révélé quel était le grand projet du clan Mbappé au sein de la formation du club normand.
Une grosse étape de franchie pour Kylian Mbappé. En juillet 2024, l’attaquant français devenait l’actionnaire majoritaire du SM Caen, alors pensionnaire de Ligue 2. Un an et demi plus tard, le club normand a été relégué en National, et doit désormais se reconstruire paisiblement. En juin 2025, le clan Mbappé décidait de nommer Julien Meilhac au poste de directeur du centre de formation.
Le clan Mbappé s’active pour la formation à Caen
Dans les colonnes de Ouest-France, ce dernier a notamment révélé quelle était la vision du clan Mbappé concernant les jeunes du SM Caen. « Dans les faits, ils ont une vision très singulière. À leurs yeux, on doit reconnaître le joueur qui sera passé par l’académie Malherbe, pour ceux qui deviennent footballeurs professionnels mais aussi et surtout pour des garçons qui sont passés trois, quatre ou cinq ans chez nous et qui n’ont pas réussi à franchir le cap. Ce sera une majorité d’entre eux », confie ainsi Julien Meilhac, avant de poursuivre sur le rôle important que tient Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, dans cet aspect formation.
« Sortir aussi des citoyens de top niveau, c’est l’enjeu de l’actionnaire, notamment de Fayza »
« Sortir des joueurs du top niveau, ça reste l’objectif. Il y en a eu, il y en aura toujours. Mais sortir aussi des citoyens de top niveau, je crois bien que c’est l’enjeu de l’actionnaire, notamment de Fayza (Lamari) qui a une vraie vision sociétale et qui est très attentive à cela dans les quelques échanges que l’on a eus. Elle veut porter un projet différent au sein de l’académie. Dans ce que j’ai connu par le passé, des micro-actions existaient déjà. Mais dire que le développement humain est placé au même niveau que le développement sportif et scolaire, c’est un peu novateur. On pense que ça rendra nos jeunes garçons plus intelligents, plus puissants, plus autonomes, plus ouverts et que ça en fera aussi de meilleurs footballeurs pour ceux qui le deviendront », conclut-il.