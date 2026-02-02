«Un frein collectif», Bertrand Latour ne mâche pas ses mots avec Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le moindre trophée majeur avec le club madrilène. Surtout, un constat similaire à celui de la situation dans laquelle se trouvait le Français au PSG peut être effectué. Amené à commenter l’actualité du Bondynois ce dimanche soir, le consultant Betrand Latour n’a pas mâché ses mots. Explications.

Une signature de rêve. Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé a accompli son rêve en quittant Paris pour le Real Madrid en juillet 2024. Cependant, s’il brille individuellement depuis son arrivée en Espagne, l’attaquant français n’a toujours rien gagné. Pire, son équipe semble beaucoup moins forte qu’avant son arrivée… Ce dimanche soir, les consultants Laure Boulleau et Bertrand Latour se sont exprimés au sujet de Mbappé.

Kylian Mbappé accepte son interview : « C'est un courtisan...» https://t.co/shUKylLykq — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

« Il ne rend pas meilleurs les autres » « On se rend compte que les problèmes qui existaient au PSG sont à peu près les mêmes que l’on retrouve aujourd’hui au Real. Je n’ai pas envie de stigmatiser Kylian Mbappé, mais les chiffres sont criants. Avant qu’il n'arrive, le Real gagnait tout. Ce que je sais, c’est que face à Benfica, le Real a couru 10 kilomètres de moins, c’est factuel. Et quand j’ai entendu ça, j’ai eu l’impression d’entendre l’époque où on disait ‘le PSG a couru 10 kilomètres de moins’. Il ne rend pas meilleurs les autres », a d’abord lancé Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club, suivi par un Betrand Latour lucide dans son analyse.