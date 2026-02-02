«Un frein collectif», Bertrand Latour ne mâche pas ses mots avec Kylian Mbappé !

Arrivé au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le moindre trophée majeur avec le club madrilène. Surtout, un constat similaire à celui de la situation dans laquelle se trouvait le Français au PSG peut être effectué. Amené à commenter l’actualité du Bondynois ce dimanche soir, le consultant Betrand Latour n’a pas mâché ses mots. Explications.
Une signature de rêve. Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé a accompli son rêve en quittant Paris pour le Real Madrid en juillet 2024. Cependant, s’il brille individuellement depuis son arrivée en Espagne, l’attaquant français n’a toujours rien gagné. Pire, son équipe semble beaucoup moins forte qu’avant son arrivée… Ce dimanche soir, les consultants Laure Boulleau et Bertrand Latour se sont exprimés au sujet de Mbappé.
« Il ne rend pas meilleurs les autres »
« On se rend compte que les problèmes qui existaient au PSG sont à peu près les mêmes que l’on retrouve aujourd’hui au Real. Je n’ai pas envie de stigmatiser Kylian Mbappé, mais les chiffres sont criants. Avant qu’il n'arrive, le Real gagnait tout. Ce que je sais, c’est que face à Benfica, le Real a couru 10 kilomètres de moins, c’est factuel. Et quand j’ai entendu ça, j’ai eu l’impression d’entendre l’époque où on disait ‘le PSG a couru 10 kilomètres de moins’. Il ne rend pas meilleurs les autres », a d’abord lancé Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club, suivi par un Betrand Latour lucide dans son analyse.
« Il est parfois un frein direct à l’épanouissement collectif »
« Son parcours en club, ses performances, se heurtent aux ambitions collectives. Dans la mesure où le football n’est pas encore un sport individuel… On peut considérer que lui il est très bon, qu’il est mal entouré, que ce soit au PSG ou au Real Madrid, mais ça reste de l’interprétation. Ce qu’on peut établir de manière factuelle même si la saison n’est pas terminée, c’est qu’il est parfois un frein direct à l’épanouissement collectif », affirme de son côté le consultant.