Accord trouvé : Un transfert de dernière minute au PSG ?

Pierrick Levallet

Plutôt discret sur le mercato cet hiver, le PSG ne s’est permis qu’une seule arrivée avec Dro Fernandez. Mais à quelques heures de la fermeture du marché des transferts, le club de la capitale s’activerait pour sceller un autre deal. Un accord viendrait d’ailleurs tout juste d’être trouvé avec une équipe de Ligue 1 pour un transfert de dernière minute.

Contrairement à l’OM, le PSG ne s’est pas spécialement montré très actif sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale ne s’est contenté que de l’unique arrivée de Dro Fernandez, prodige formé au FC Barcelone. Personne d’autre ne devrait débarquer avant la fermeture du marché des transferts. Les dirigeants parisiens avaient l’intention de poursuivre la saison avec sensiblement le même effectif qu’en septembre dernier comme Le10Sport.com vous l’avait révélé en exclusivité.

Transfert raté : Le «fiasco» qui profite à un joueur du PSG https://t.co/iKI0uXjPLd — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

Le PSG boucle un dernier transfert en fin de mercato Mais alors que le mercato hivernal ferme bientôt ses portes, le PSG devrait boucler un dernier transfert. D’après les informations de RMC Sport, les champions d’Europe 2025 auraient trouvé un accord total avec l’OL pour le prêt avec obligation d’achat de Noham Kamara. Les Rouge-et-Bleu devraient récupérer 7,5M€ dans cette affaire. Le défenseur de 19 ans, formé dans la capitale, devrait signer un contrat jusqu’en juin 2030 dans le Rhône. Foot Mercato et Canal+ sont en mesure de confirmer la tendance.