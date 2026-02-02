Blessure d'Antoine Dupont : Le XV de France a trouvé un autre «atout»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent pendant quasiment un an avec le XV de France, Antoine Dupont va faire son grand retour à la compétition à l'occasion du choc contre l'Irlande jeudi lors du Tournoi des VI Nations. Le capitaine des Bleus n'a d'ailleurs disputé que sept rencontres depuis la dernière Coupe du monde. Mais au sein du staff de Fabien Galthié, on ne voit pas cela comme un problème.

Gravement blessé le 8 mars 2025 lors du choc en Irlande pour le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont va disputer son premier match avec les Bleus depuis quasiment un an à l'occasion des retrouvailles entre le XV de France et le XV du Trèfle. Un retour très attendu par Fabien Galthié qui espère pouvoir conserver son titre dans le Tournoi. Néanmoins, pendant qu'Antoine Dupont était absent, le staff des Bleus a travaillé sur d'autres options, ce qui offre plus d'opportunités et diversités pour Fabien Galthié. A tel point que Laurent Sempéré, entraîneur de la touche et des tâches spécifiques du XV de France, assure que d'une certaine manière, l'absence d'Antoine Dupont a été utilisée comme un atout.

L'absence d'Antoine Dupont a permis au XV de France de travailleurs d'autres choses « Ça fait partie de la vie de ce groupe et de la sélection. On a des joueurs parfois disponibles, parfois non. Et on s’adapte. Maintenant, c’est vrai qu’on a du mal à travailler en continuité avec les mêmes joueurs, notamment des éléments de la qualité d’Antoine. Mais je pense qu’au bout d’un moment, ça sera un atout pour nous d’avoir cette agilité et le fait d’avoir eu plusieurs joueurs à disposition, de les avoir interchangés. L’équipe doit s’adapter, nous aussi. On aime bien étudier différents scénarios, et cela provoque différents scénarios de composition d’équipe, voire même de façon de jouer. Pour répondre à la question : c’est vrai qu’au départ, c’est quelque chose de contraignant. Mais au fil du temps, on gagne en agilité. Et l’on sait que lors des grandes compétitions, il y a toujours une multitude d’imprévus. On jongle beaucoup mieux lorsqu’on y est habitué », assure-t-il dans les colonnes du Midi-Olympique.