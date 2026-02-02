«Ils aiment bien parler…», l’OM se fait tacler sur Canal + !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu par le Paris FC (2-2) samedi trois jours après avoir été éliminé dès la phase de ligue de la Ligue des champions, l’OM est en pleine crise sportive avant de recevoir le Stade Rennais mardi en Coupe de France. Sur le plateau de Canal+, les récentes déclarations d’un Olympien ont d'ailleurs été critiquées par un consultant.

Après l'élimination en Ligue des champions mercredi et la défaite sur la pelouse du Club Bruges (3-0), certains médias annonçaient que Roberto De Zerbi était en grand danger et qu’il pourrait ne pas être là le samedi suivant pour le déplacement sur la pelouse du Paris FC (2-2). Finalement, l’entraîneur de l’OM était là et a assuré en conférence de presse avoir la force « pour rester à Marseille cinq ou six ans ».

« À aucun moment il n’y a eu une discussion sur un départ du coach » En marge de la rencontre face au Paris FC, Pablo Longoria a également pris la parole, évoquant notamment l’avenir de Roberto De Zerbi : « On a cherché à analyser tous les hauts et les bas. À aucun moment il n’y a eu une discussion sur un départ du coach. Il y a eu une analyse sereine, professionnelle avec Medhi (Benatia), le coach, moi, et on a discuté pour savoir pourquoi il y a ces variations de niveau », a expliqué le président de l’OM.