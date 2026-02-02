OM : «Il n'y a pas d'issue», clash confirmé avec De Zerbi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éliminé de la Ligue des champions mercredi après sa défaite à Bruges (3-0), l’OM a connu une nouvelle désillusion samedi en étant tenu en échec par le Paris FC (2-2). La tension est à son comble à Marseille et dimanche à l’entraînement, Roberto De Zerbi s’en serait pris à l’un de ses joueurs, qui a publié un message sur les réseaux sociaux ce lundi.

Trois jours après son élimination dès la phase de ligue de la Ligue des champions avec le scénario que l’on connaît, l’OM ne s’est pas rassuré ce week-end, voire pire. En déplacement sur la pelouse du Paris FC samedi, les hommes de Roberto De Zerbi menaient pourtant de deux buts en début de seconde période grâce à des réalisations de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubemayang. On pensait alors qu’il allaient se reveler après leur défaite à Bruges (3-0) en C1, mais les Olympiens sont retombés dans leurs travers : la gestion des fins de match.

L’OM s’enfonce dans la crise : Le sauveur du club vient peut-être d’arriver ! https://t.co/Vl0waeOFn0 — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

Entraînement sous tension dimanche à la Commanderie L’OM a laissé filer une victoire qui lui tendait pourtant les bras et s’est fait rejoindre dans les dernières minutes de la rencontre (2-2). Au lendemain de cette nouvelle désillusion, ceux qui étaient remplaçants samedi se sont entraînés à la Commanderie, où les esprits se sont échauffés, notamment entre Geoffrey Kondgobia et Arthur Vermeeren, d’après les informations de La Provence. Le premier aurait commis plusieurs fautes grossières non signalées par le staff marseillais et le second n’aurait pas apprécié.