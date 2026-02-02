OM : «Il n'y a pas d'issue», clash confirmé avec De Zerbi ?

Éliminé de la Ligue des champions mercredi après sa défaite à Bruges (3-0), l’OM a connu une nouvelle désillusion samedi en étant tenu en échec par le Paris FC (2-2). La tension est à son comble à Marseille et dimanche à l’entraînement, Roberto De Zerbi s’en serait pris à l’un de ses joueurs, qui a publié un message sur les réseaux sociaux ce lundi.
Trois jours après son élimination dès la phase de ligue de la Ligue des champions avec le scénario que l’on connaît, l’OM ne s’est pas rassuré ce week-end, voire pire. En déplacement sur la pelouse du Paris FC samedi, les hommes de Roberto De Zerbi menaient pourtant de deux buts en début de seconde période grâce à des réalisations de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubemayang. On pensait alors qu’il allaient se reveler après leur défaite à Bruges (3-0) en C1, mais les Olympiens sont retombés dans leurs travers : la gestion des fins de match.
Entraînement sous tension dimanche à la Commanderie
L’OM a laissé filer une victoire qui lui tendait pourtant les bras et s’est fait rejoindre dans les dernières minutes de la rencontre (2-2). Au lendemain de cette nouvelle désillusion, ceux qui étaient remplaçants samedi se sont entraînés à la Commanderie, où les esprits se sont échauffés, notamment entre Geoffrey Kondgobia et Arthur Vermeeren, d’après les informations de La Provence. Le premier aurait commis plusieurs fautes grossières non signalées par le staff marseillais et le second n’aurait pas apprécié.
La mystérieuse déclaration de Murillo sur Instagram
Amir Murillo en aurait aussi pris pour son grade lors de cette séance. Toujours selon le quotidien régional, Roberto De Zerbi aurait eu des mots durs envers l’international panaméen (90 sélections), lui reprochant d’avoir commis plusieurs erreurs ayant entraînées des buts lors des dernières rencontres. A tel point que le latéral droit âgé de 29 ans aurait été rétrogradé en équipe réserve et invité à se trouver un nouveau club d’ici à la fermeture du marché des transferts. Dans ce contexte, Amir Murillo a d’ailleurs publié un message pour le moins énigmatique dans une story Instagram : « Quand il n'y a pas d'issue, il reste qui tu es. » Arrivé à l’été 2023 en provenance d’Anderlecht, il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM.